تراند الفن: مجموعة قصصية للكاتب أحمد كمال زكي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 صباحاً - صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية، في معرض الكتاب المقام حاليًا بأرض المعارض بالتجمع الخامس، مجموعة قصصية جديدة بعنوان، 12 ساعة للكاتب أحمد كمال زكي، والتي تضم 16 قصة.

وتقول الدار عن المجموعة أنها شديدة التنوع والثراء الفني، إذ تسعى قصص المجموعة إلى اقتناص لقطاتٍ مُبهرة، ولحظاتٍ شعوريَّةٍ مذهلة، ولا تكتفي بالإنسان كمحورٍ وبطلٍ للأحداث، لكنها تختبر عوالم وأجواء أخرى، فتدور قصتان منها حول مشاعر الحب ومظاهر الأسى لدى الفراشات والقطط، فضلًا عن الجو الغرائبي والفانتازي والعبثي المشوِّق الذي يشيع في عددٍ من قصص المجموعة، وبهذا التنوع تتفرَّد «12 ساعة»، لتبدو كمائدةٍ عامرةٍ بكُلِّ ما لذَّ وطاب، حيث ينتقل القارئ من صنفٍ إلى آخر، مُتذوقًا ألوانًا جذَّابةً من الفن القصصي، ولكُلِّ لونٍ من هذه الألوان أثره العميق الذي يتركه بوضوحٍ في نفس القارئ.

يذكر أن أحمد كمال زكي، كاتب مصري، يعمل بالصحافة، ويكتب الشعر والقصة والرواية للكبار والأطفال، وقد نُشرت أعماله الإبداعية في عددٍ كبيرٍ من الدوريات المصرية والعربية، وفاز بعددٍ من الجوائز المهمة، وصدرت له سبعة كتب ما بين شعر وقصة ورواية.



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