تراند الفن: “البيئة” تطلق مواد فيلمية توعوية لبناء قدرات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمختلف المحافظات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أطلق البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني giz موادا فيلميه ارشادية؛ بهدف لتعزيز القدرات وتحسين كفاءة العمل بالمنظومة، وذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة لبناء قدرات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات والتوعية بخطط التشغيل والصيانات الدورية للبنية التحتية للمنظومة لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات في مختلف المحافظات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تنفيذ مثل هذه المواد الفيلمية التوعوية يأتي ضمن تنفيذ خطة عمل الوزارة فى دعم إدارة المخلفات الصلبة البلدية سواء للمدافن الصحية المنفذة بالمحافظات أو القيام بالشق التدريبي للكوادر القائمة على التشغيل ضمن بناء قدرات العاملين بالمنظومة لضمان فاعلية واستدامة إدارتها على أسس علمية ومهنية.

وتتضمن المواد الفيلمية نماذج لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة على المستوى المحلي والدولي إلى جانب نماذج للتخلص النهائي من المخلفات البلدية وقصص نجاح محلية لمواقع المعالجة والتخلص النهائي كالمدفن الصحي بمدينة الحمام محافظة مطروح كما تستعرض الأفلام الدروس المستفادة في أعمال الصيانة وتشغيل المصانع والمدافن الصحية للمخلفات بالإضافة إلى تجارب الدول الأخرى في التشغيل والصيانة لمواقع المعالجة للمخلفات البلدية الصلبة.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة يعد أحد اهم مشروعات إدارة المخلفات ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة ويعمل على اربع محافظات ( كفر الشيخ، الغربية، قنا واسيوط ) ويمول البرنامج من عدة جهات وهى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO .

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