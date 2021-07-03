تراند الفن: الأمل بأيادي مصرية.. صانع أول سيارة تسير على الماء يكشف التفاصيل (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أُضيف إلى قائمة الإنجازات المصرية اختراع جديد لم يكن من المعتاد صناعته محليًا، وهو السيارة التي تسير فوق المياة بكل الإمكانيات الحديثة والاجهزة الذكية، حيث قام الشاب المصري كريم أمين الذي كان مقيم في المانيا هو وصديقاه بتجربة رائعة نالت أعجاب وأبهار الكثير.

وأوضح كريم أمين مخترع السيارة في تصريحات لـ“القاهرة 24” أنه بعد ما شرع في تنفيذ هذه الفكرة وبعد خمس محاولات فقط ظهرت بهذه الاحترافية والمعايير العالية من شكل رائع وسرعة 80/60 ومستوي امان عالي، مؤكدًا لأنه غير قابلة للقلب في المياه ووجود الاجهزة الذكية من “GPS ـــ sound system ــ light system” ويمكن ايضا أن تغلق بالكامل من أعلي.

ولفت أمين إلى أن اختراعها جاء عن طريق الصدفة، موضخًا أن عمله هو وأصدقائه في تجارة كماليات السيارات، وهو ما جعلهما يرتبطان بالسيارات سنوات، دفعهم لتنفيذ سيارة للسير فوق المياه لإضافة تجربة جديدة في مرسي مطروح، وسرعان ما قاما بوضع تصميم لتلك السيارة، وبدءا في تحويل الرسم إلى هيكل حقيقي.

وأشار مخترع السيارة إلى أنهما قاما بتصنيعه من الفبر، وزودا الهيكل بمحرك يتناسب مع العمل في البحر، وهو الجزء الوحيد الغير مصري، حيث قام بعزله حتى لا يتأثر بالمياه، كما زودا التصميم بمقود، وحزان للوقود، حيث تعمل السيارة بالبنزين.



وأكد أن السيارة بالكامل صنعت في مصر ماعدا المحرك مشيرًا إلى أنه يسعي لتصنيعه ايضا في مصر لأنه بعد عودته أصبح يري أنه لا حاجة للعيش خارج مصر وأن مصر بلغت من التطور مراحل عالية في وقت قصير وأنه لم يكن يتوقع أنه سوف يعود ويجد هذا التطور قد حدث في بلاده واوضح ايضا إنه لم يواجه عوائق في القايم بهذا داخل بلده بالعكس.

وحاز اختراع كريم علي الكثير من التشجيع من داخل والخارج، مشيرًا إلى أنه عُرض عليه الكثير من العروض لرجال أعمال ترغب في أن تكون وكلاء للمنتج من الامارات وغيرها.

جدير بالذكر أنه تم تصنيع نحو 13 قطعة من السيارة حتي الآن وبيعها بشكل سريع فهي تأخد نحو 3 أسابيع فقط في التصنيع، وتم تطويرها ولكن لم تطرح بالسوق بعد.

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