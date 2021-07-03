فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد : يمكن أن تظهر العديد من العلامات على تفشي مستويات السكر في الدم، في قدميك.
وكما يوضح موقع Diabetes.co.uk، يمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في تلف الأعصاب وخفض الدورة الدموية، ما قد يعني انخفاض الوعي بالألم (الاعتلال العصبي) وبطء الشفاء.
ويمكن أن يؤدي هذا التعقيد إلى تغييرات عديدة في قدميك.
ويكشف الموقع أن “فحص القدمين يوميا يعني أنه يمكن معالجة أي علامات للضرر في مرحلة مبكرة، وبالتالي قبل أن تشكل أي مشكلة خطرا جسيما على الصحة”.
علامات التلف
ووفقًا للموقع الصحي، ينبغي أن تبحث عن علامات التلف التالية:
• الجروح.
• القروح.
• كدمات.
• بثور.
• الحروق.
• فقدان الجلد.
وتشمل العلامات الأخرى:
• تغيرات في اللون – على سبيل المثال ابيضاض أو احمرار أو اصفرار أو سواد أو شحوب الجلد.
• تغيرات في الشكل – إما في منطقة معينة أو في حالة تورم القدم بأكملها.
• أي تغير غير عادي في رائحة قدميك.
• نمو الفطريات.
• الجلد الجاف أو القاسي.
• جلد دافئ أو ساخن عند لمسه.
• برودة القدمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تغيرات في قدميك تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.