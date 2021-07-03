تراند الفن: تغيرات في قدميك تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم!

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد : يمكن أن تظهر العديد من العلامات على تفشي مستويات السكر في الدم، في قدميك.

وكما يوضح موقع Diabetes.co.uk، يمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في تلف الأعصاب وخفض الدورة الدموية، ما قد يعني انخفاض الوعي بالألم (الاعتلال العصبي) وبطء الشفاء.

ويمكن أن يؤدي هذا التعقيد إلى تغييرات عديدة في قدميك.

ويكشف الموقع أن “فحص القدمين يوميا يعني أنه يمكن معالجة أي علامات للضرر في مرحلة مبكرة، وبالتالي قبل أن تشكل أي مشكلة خطرا جسيما على الصحة”.

علامات التلف

ووفقًا للموقع الصحي، ينبغي أن تبحث عن علامات التلف التالية:

• الجروح.

• القروح.

• كدمات.

• بثور.

• الحروق.

• فقدان الجلد.

وتشمل العلامات الأخرى:

• تغيرات في اللون – على سبيل المثال ابيضاض أو احمرار أو اصفرار أو سواد أو شحوب الجلد.

• تغيرات في الشكل – إما في منطقة معينة أو في حالة تورم القدم بأكملها.

• أي تغير غير عادي في رائحة قدميك.

• نمو الفطريات.

• الجلد الجاف أو القاسي.

• جلد دافئ أو ساخن عند لمسه.

• برودة القدمين.