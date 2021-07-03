تراند الفن: مواطن يُناشد “الصحة” بإنقاذ حياة حفيدته بالشرقية: “عمرها 48 ساعة وتُعاني من ميكروب بالدم” (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 صباحاً - ناشدّ المواطن “أحمد المسيدي”، مدير عام بقطاع التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بالتدخل لإنقاذ حياة حفيدته الطفلة الرضيعة، عمرها 48 ساعة، وذلك بوضعها في حضانة في أسرع وقت ممكن بعدما ولدت تُعاني من صعوبة بالتنفس ومشكلة بالدم.

وقال “المسيدي” في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إنه يستغيث بكل مسؤول في الدولة لإنقاذ حياة حفيدته الطفلة “مريم عبدالرحمن” المولودة يوم الأربعاء الماضي، الموافق 30 يونيو 2021، قبل أن يشير إلى أن الطفلة تُعاني من صعوبة بالتنفس وميكروب في الدم.

وأوضح جد الطفلة الرضيعة، أن الطبيب المُعالج لحفيدته طلب وضعها في حضانة بصورة فورية، إلا أنه “الجد” لا يزال يبحث عن مكان لها داخل المستشفيات دون جدوى، منوهًا بأن مستشفى فاقوس والحسينية المركزي رفضا استقبال الحالة.

واختتم الرجل حديثه برجاء أخير: “أتوسل إليكم ساعدوني لوجه الله”.

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