تراند الفن: خلال شهر يونيو..زيادة رؤوس الأموال بالبورصة المصرية 702 مليون جنيه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أصدرت البورصة التقرير الشهري عن الفترة من 1ـ6ـ2021 وحتي 30ـ6ـ2021، والذي يظهر رأس المال السوقي وإجمالي التداولات وتداولات المستثمرين، وبلغت توزيعات الأرباح النقدية 330 مليون جنيه، كما بلغت زيادة رؤوس الأموال 702 مليون جنيه.

وجاءت أكبر 10 قطاعات بالترتيب من حيث قيم تداول الأسهم كالتالي، قطاع العقارات بقيمة تداول 6.298 مليار جنيه، خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول 5.618 مليار جنيه، سياحة وترفيه بقيمة تداول 2.778 مليار جنيه، بنوك بقيمة تداول 2.765 مليار جنيه، أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول 2.541 مليار جنيه.

وجاء قطاع المواد الأساسية بقيمة تداول 2.433 مليار جنيه، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية بقيمة تداول 2.273 مليار جنيه، وقطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات جاء بقيمة تداول 1.24 مليار جنيه، وقطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة تداول 1.51 مليار جنيه، وقطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بقيمة تداول 983 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي القيمة السوقية 667.3 مليار جنيه في نهاية الفترة من 1ـ6ـ2021 حتي 30ـ6ـ2021 مما يمثل ارتفاعا بنحو 75.1 %خلال الفترة.

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