تراند الفن: اليوم.. استكمال المرافعة في إعادة محاكمة 20 متهمًا في “فض اعتصام رابعة”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تستكمل اليوم الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فض اعتصام رابعة”.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية، ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض، تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الأمن، وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقا النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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