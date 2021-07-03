تراند الفن: لمنوفية في إسبوع.. مواطن عمرة 56 عام يحصل على الإعدادية وظهور نتيجة تنسيق المدارس الثانوية والفنية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 07:09 صباحاً - شهدت محافظة المنوفية خلال الأسبوع المنتهي بعض الأحداث المهمة والتي تصدرت محركات بحث أهلها على السوشيال ميديا،وكان أهمها حصول شيخ بلد عمره 56 عام على الشهادة الإعدادية بعد تركه لتعليم منذ 41 عام، وظهور نتيجة تنسيق المدارس الثانوية العامة والرياضية والمدارس الفنية المختلفة، كما قرر محافظ المنوفية زيادة نسب المقبولين في المدارس الرسمية للغات بنسبة 180%.

محافظ المنوفية يقرر زيادة نسب المقبولين بالمدارس الرسمية بنسبة 180%

وأعلنت محافظة المنوفية، عن زيادة الأعداد المقرر قبولها هذا العام بالالتحاق بالمدارس الرسمية للغات، من 2248 إلى 4105 طالب، بنسة 180% في إطار حرص المحافظ على تلبية رغبات أولياء الأمور بالالتحاق بالمدارس الرسمية للغات بنطاق المحافظة.



وأشار ديوان عام محافظة المنوفية في بيان له، أنه جاري بحث إمكانية استيعاب جميع الطلاب فوق الـ5 سنوات حتى لا تضيع عليهم فرصة الالتحاق بالمدارس التجريبية للغات، في ظل رغبة كبيرة من أولياء الأمور للتقديم في تلك المدارس.



كما اعلنت شركة مياه المنوفية، موعد فتح باب الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، من محافظات “المنوفية، الشرقية، الغربية، ومدن القناة”.

شروط الإلتحاق بالمدرسة الفنية



وأوضحت مياه المنوفية، أنه الموعد المحدد، يوم الاثنين 26 يوليو، وحتى الخميس 2021/8/12 على موقع الشركة، مضيفة أن شروط الالتحاق بالمدرسة الفنية، تضمنت: ألا يقل المجموع عن 250 درجة، وتكون الأولوية للأعلى مجموعًا، وحصول الطالب على الشهادة الإعدادية عام 2020 -2021، وألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 عن 18 عامًا، ويكون الطالب لائقًا طبيًا، وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تُعقد بالمدرسة، ويكون في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة، حسب التوزيع الجغرافي.



واعتمد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل صحة صحة المنوفية، نتيجة امتحانات آخر العام للصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بنسبة نجاح 100%، كما اعتمد نتيجة الصف الثالث الثانوي للتمريض، حيث بلغت نسبة النجاح 97.7%، وصرحت الدكتورة أسماء محمد المحرات، مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، بأنه بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول والثاني المتقدمين والحاضرين للامتحان 1150 طالبًا بنسبة حضور ونجاح 100%.



وأوضح مدير تعليم المنوفية، أن درجة القبول بالثانوي العام والرياضي بلغت 230 درجة، بينما بلغت درجة القبول بالثانوي العام الخاص 225 درجة.



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