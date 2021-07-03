تراند الفن: كارين بونوتشي موديل كليب “ثابت”: لم أصدق نفسي بعد اختياري للمشاركة في الأغنية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تحدثت الممثلة والموديل الإيطالي كارين بونوتشي عن تفاصيل تعاونها مع محمد رمضان في كليب “ثابت” الذي تم طرحه مؤخرا، وقالت إنها سعيدة بهذه التجربة التي تعد الأولى لها في مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أن أول خطواتها الفنية في إيطاليا كانت من خلال برنامج مسابقات تليفزيوني عن إيجاد شريك الحياة، ووصلت إلى مرحلة متقدمة من المسابقة لكنها خسرت في النهاية.

وأضافت بونوتشي خلال حلولها ضيفة على “القاهرة 24” وقناة “كايرو لايف” أنها عملت موديل فترة ثم صورت بعض المشاهد في أعمال فنية، وأنها درست المسرح منذ نحو 9 سنوات وهو ما ساعدها كثيرا في أعمالها.

وأشارت كارين بونوتشي إلى إلى أنها عندما جاءت إلى مصر عملت في البداية في إدارة أحد المطاعم، وعلمت أن هناك اختبار أداء لإحدى أغنيات محمد رمضان، وعن طريق وكالة إعلانية تم ترشيحها للمشاركة في تجار الأداء، وسعدت للغاية بعد اختيارها موديل لكليب “ثابت” ولم تصدق نفسها في بداية الأمر.

وقالت بونوتشي إنها فوجئت بردود الأفعال التي جائتها عقب عرض كليب “ثابت” سواء في مصر أو إيطاليا، ففي بلادها هنئها الكثير من اصدقائها وأقاربها على هذه التجربة، أما في مصر فحقق الكليب انتشارها كبيرا لها.

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