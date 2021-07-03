تراند الفن: بعد انتشالها على قيد الحياة.. وفاة مسنة قضت 17 ساعة تحت أنقاض عقار الدخيلة بالإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 صباحاً - توفيت منذ قليل، الحاجة نادية موسى ٥٥ عاما، التى انتشلتها قوات الحماية المدنية، ظهر الخميس، وهي على قيد الحياة، من تحت انقاض عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية، بعد 17 ساعة ظلت تحت الأنقاض، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنها فارقت الحياة.

وكانت قوات الحماية المدنية، قد انتشلتها وهى على قيد الحياة، رفقة شاب يدعى “على” تم انتشال جثته، تصادف وجوده فى العقار لزيارة أحد أقاربه، ليرتفع عدد ضحايا العقار إلى 6 ضحايا و7 مصابين.

ونجحت جهود قوات الحماية المدنية في انتشال جثة السيدة نورا صابر، 65 عامًا، وابنتها عبير 37 عامًا، عروس قبل إتمام زفافها.

وتواصلت جهود الإنقاذ فى محاولة البحث عن ضحايا عالقين تحت أنقاض العقار، بينهم طفل يدعى كريم من تحت الانقاض، رغم تحديد مكان انتشاله.

ونجحت جهود الإنقاذ فى انتشال جثمانها في الساعة السادسة من صباح الخميس، وأثناء قيام قوات حي العجمي بالإسكندرية من البحث يدويا عن ضحايا العقار، وقبل أن تستأنف قوات الحماية المدنية البحث بالمعدات الدقيقة التي استخدمتها أمس، فوجئوا بوجود سيدة مُسنة تُدعي سعاد أحمد موسى 60 سنة أسفل أنقاض العقار الذي انهار بعد ظهر الأربعاء.

ومع تحديد مكان السيدة المُسنة تحت الأنقاض، شهدت عملية استخراجها مرحلة دقيقة من الوصول إليها لإخراجها حية على الوضع التي وُجدت عليه، واستمرت عملية إخراجها قُرابة ساعة.

وبمجرد خروج السيدة من أسفل أنقاض العقار، وتم نقلها إلى مستشفي جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، وذلك لأنها كانت تُعاني من فُقدان للوعي، وبذلك يرتفع عدد ضحايا العقار إلى حالتي وفاة وإصابة 5 أشخاص بينهم طفلة، تم استخراجها في الدقائق الأولى للحادث.

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