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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 29 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: كشف مسؤول في إدارة الأرصاد الكويتية، أن درجة الحرارة تحت أشعة الشمس تراوحت، اليوم الجمعة، بين 65 و70 درجة مئوية، فيما تأثرت عدة محافظات بالبلد الخليجي بانقطاع في الكهرباء
وقال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، في تصريحات لصحيفة الرأي الكويتية، إن درجة الحرارة وصلت اليوم وأمس إلى 53.5 درجة مئوية في بعض مناطق الكويت
وأشار إلى أن درجة الحرارة تحت أشعة الشمس والتي يمكن قراءاتها من أجهزة السيارات وغيرها من الأجهزة الأخرى، تراوحت درجة اليوم ما بين 65 و70 درجة مئوية، متوقعًا انخفاض درجة الحرارة الى معدلاتها الطبيعية يوم الأحد المقبل،
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دولة خليجية تصل درجات الحرارة إلى 70 تحت الشمس .. وانقطاع الكهرباء ببعض المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.