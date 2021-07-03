تراند الفن: علاجات منزلية للتخلص من جفاف فروة الرأس والقشرة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تعد قشرة الشعر من أبرز المشاكل التي تواجه كلا الجنسين، ويزداد الأمر سوءا عندما تكون فروة الرأس جافة، لذا إليك بعض الطرق والعلاجات المنزلية التي تساعد على علاج تلك المشكلة بأقل التكاليف.

علاجات لعلاج فروة الرأس الجافة

الصبار

يمكن أن يساعد الصبار على التخلص من فروة الرأس الجافة، ولكن لا تنس غسل الصبار إذا كنت تقوم بتطبيقه نيئًا.

زيت الزيتون وصودا الخبز

يمكن أن يساعد استخدام خليط زيت الزيتون وصودا الخبز في القضاء على فروة الرأس الجافة، كما يمكنك تحضير عجينة من هذه المكونات، وتركها لمدة خمس دقائق قبل غسل الشعر جيدًا بالشامبو.

زيت الجوجوبا

ضعي زيت الجوجوبا، عن طريق مزج بضع قطرات منه في الشامبو للحصول على فروة رأس صحية.

الموز

استخدم خصائص التكييف والترطيب الموجودة في الموز للتخلص من فروة الرأس الجافة عن طريق هرس ثمرة موز ووضعها على فروة رأسك بعد إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

خل التفاح

وضع مزيج من خل التفاح والماء بنسبة 1: 2 على فروة الرأس وتركه لمدة خمس دقائق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.