تراند الفن: نيمار رجل مباراة البرازيل وتشيلي في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:09 صباحاً - حصل نيمار دا سيلفا، لاعب منتخب البرازيل، على جائزة الأفضل خلال مواجهة تشيلي، والتي انتهت بفوز السيليساو بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وقدم نيمار مستوى مميزا مع فريقه خلال مواجهة تشيلي، خاصة بعد طرد جابريل جيسوس للطرد في بداية الشوط الثاني، واستكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

ويلتقي منتخب البرازيل، مع نظيره منتخب بيرو، يوم الثلاثاء 6 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

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