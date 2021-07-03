تراند الفن: سياسي بريطاني منتخب يتسلق سور جاره بسبب نزاع على قطعة أرض

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت المرصد 6 زيارة

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أظهر مقطع مصور لحظة اقتحام سياسي بريطاني منتخب لمنزل جاره وذلك بعد استخدام سلم للصعود على سور جاره والدخول إلى حديقة منزله.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى قيام عضو المجلس البلدي المنتخب عن مقاطعة “لينكولنشاير” ويدعي كولن ماثيوس بالدخول في شجار لفظي مع جاره الأكاديمي المتقاعد مارك أشوين، بزعم قيام الأخير بالاستيلاء على أمتار من مزرعته وضمها لحديقته.

وأضافت الصحيفة أن الأكاديمي المتقاعد يزعم أنه اشترى قطعة الأرض الصغيرة العام الماضي من جار آخر، في حين يتهمه عضو مجلس المقاطعة المنتخب بأنه سرقها من أرضه.

ولفت الأكاديمي المتقاعد إلى أن سلوك عضو مجلس المقاطعة يوحي بشعوره بأنه فوق القانون وأن باستطاعته فعل أي شيء يريده، مضيفا أن سلوكه يتناقض مع الدورات التدريبية التي من المفترض أن تلقاها أعضاء المجالس المنتخبة للتعامل مع الجمهور.

ونقلت الصحيفة عن “أشوين” أن عينا “ماثيوس” كادت تخرج من مكانها جراء الانفعال الشديد عليه، كما أنه لصق أنفه في أنفه وطالبه بعدم لمس أي من ممتلكاته.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة البريطانية وصلت إلى الموقع بعد تلقيها بلاغ بوجود نزاع على الملكية، لكنها لم تعتقل أي منهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.