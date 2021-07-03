تراند الفن: بالفيديو : باحث شرعي يكشف من هم “السلفية المحتسبة”؟.. ولمن ينتسبون؟.. وما علاقة الألباني بهم ؟

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏38 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: سلط الباحث الشرعي الدكتور عبد السلام السحيمي الضوء على ما يسمى بـ”السلفية المحتسية” والمعروفون بـ”أتباع جهيمان”.

وخلال ظهوره في برنامج “هنا الرياض” المذاع عبر شاشة قناة “الإخبارية” قال السحيمي إن السلفية المحتسبة نشأت قديمًا وأظهر أتباعها تعلقهم بالشيخ الألباني وبغيره من العلماء، ولكنهم ليسو صادقين ويريدون الانتساب لأي عالم أو مدرسة بحيث تخفف عنهم ما وقعوا فيه من شر.

واستطرد الباحث الشرعي في حديثه قائلًا إنه من المعروف أن جهيمان التف عليه مجموعة كبيرة من التكفيريين المصريين وغيرهم، مؤكدًا أن الشيخ الألباني كان من أكثر المنتقدين لـ”السلفية المحتسبة”.

وشدد السحيمي على أن الشيخ الألباني ليس شيخ “السلفية المحتسبة”، بل هو من أشد من ردوا عليهم وذكر مخالفتهم للسنة والحديث الذي يزعمون الانتساب إليه، لكنهم أرادوا إيجاد مكسب لهم بين الناس بعدما لفظهم العلماء وحذروهم من مغبة منهجهم الخاطئ، وأشار السحيمي إلى أن الشيخ الألباني كان من أول من ذكر أن جماعة الإخوان ليسو من أهل السنة.

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