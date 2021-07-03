تراند الفن: Middle East’s creative economy to reap rewards of heavy culture spending

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:09 صباحاً - 1 / 6 A close up architectural shot of a Qasr Al Hosn arch, showcasing the corridors of the attraction and the iconic tower, illuminated by bright lights during the night time. (Supplied) 2 / 6 Saadiyat Cultural District in Abu Dhabi. (Supplied) 3 / 6 UAE’s Zayed National Museum. (Supplied) 4 / 6 A South Korean dance troupe performs at the museum’s opening in 2017. (Supplied) 5 / 6 Etihad Arena in Abu Dhabi. (Supplied) 6 / 6 ​ A statue of Gudea dating back to 2150 B.C. at the Louvre Abu Dhabi. (AFP) ​

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