تراند الفن: هاري كين يقود تشكيل إنجلترا المتوقع لمواجهة أوكرانيا في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يلتقي منتخب إنجلترا، مع منافسه منتخب أوكرانيا، اليوم السبت 3 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في روما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وستقام المباراة بين منتخبي إنجلترا وأوكرانيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام أوكرانيا، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:-

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: والكر – ماجوير – ستونز – لوك شو.

خط الوسط: هندرسون – فيليبس – ماونت – رحيم سترلينج – ساكا.

خط الهجوم: هاري كين.

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