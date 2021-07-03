تراند الفن: أول تعليق من نيمار بعد تأهل البرازيل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:09 صباحاً - عبر نيمار دا سيلفا، لاعب منتخب البرازيل، عن سعادته البالغة بعد التأهل إلى دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على حساب منتخب تشيلي، بنتيجة هدف دون رد.

وقال نيمار في تصريحات صحفية: “تمكنّا من اثبات قدرتنا على الصمود في وجه الصعوبات، ولا يمكنك أن تكون مبتسمًا طوال الوقت، وينتهي الأمر بك للاشتباك مع المنافسين، والأهم نحن في دور نصف النهائي”.

وأشار، عن طرد جابريل جيسوس: “تمكنا من الصمود رغم الصعوبات بعد طرده، وحاولنا البقاء على الكرة معنا لأكبر وقت ممكن”.

وسيلاقي منتخب البرازيل، نظيره البيروفي، في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة الكوبا المقامة على ملاعب السيليساو.

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