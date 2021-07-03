تراند الفن: طفل 3 سنوات يلهو في منطقة عشبية في شاليه بتبوك.. وفجأة حدثت الكارثة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏30 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: كشف مواطن تفاصيل وفاة طفله البالغ من العمر 3 سوات جراء التماس كهربائي في أحد الشاليهات بتبوك.

وحسب “أخبار24” قال والد الطفل المتوفّى عبد الرحمن الشامان أن طفله، كان يلعب في منطقة مزروعة بالعشب المبللة بالمياه في الشاليه، ثم أصابه التماس كهربائي من أحد الأسلاك الكهربائية المكشوفة. وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة.

وأشار إلى أن الطفل ظل يرقد في المستشفى لمدة 10 أيام لتلقي العلاج اللازم إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

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