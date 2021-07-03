تراند الفن: مصر: شقيق الفنان الشهير بـ “تفاهة” يكشف تفاصيل جديده عن شقيقه .. ومحامي المتهم يوضح ملابسات القبض عليه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏60 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد : كشف أحمد مجاهد شقيق صلاح مجاهد المشهور بـ”تفاهة” أحد أشهر الشخصيات في فيلم محمد هنيدي “بلية ودماغه العالية”، تفاصيل القبض عليه.

وأوضح أنه شقيقه عقب الفيلم اشترى سيارة للعمل عليها، ثم فتح كشك صغير يبيع فيه منتجات غذائية، وكان هذا هو مصدر رزقه له ولعائلته. مضيفا أنه كان يعمل داخل الكشك، وتم القبض عليه من قبل قوات الأمن.

وفي السياق نفسه قال محمود سمير، محامي صلاح مجاهد، أنه تم تحرير محضر باسم صلاح مجاهد، وأنه كان بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، وتفاجأ صلاح بهذا المحضر وتم الإنكار من قبله في التحقيقات على أنه لم يكن بحوزته اي شئ.

وأضاف أن صلاح قال خلال التحقيقات، أنه يوجد من ينتحل شخصيته وأطلق عليه اسم “تفاهة”، وأنه ليس هو “تفاهة” الحقيقي، بل ينتحل شخصيته في أعمال غير مشروعة، مثل التجارة في المخدرات.

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