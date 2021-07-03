تراند الفن: ثقافة المنيا تناقش كتاب ” المناعة نعمه أم نقمه” بمكتبة قلوصنا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:09 صباحاً - ناقش مكتبة قلوصنا الثقافة التابعة أداريا لمركز ومدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا، كتاب تحت عنوان ” المناعة نعمه أم نقمه “، تأليف أحمد أحمد عبد العزيز، حيث ألقت المناقشة منال خلف، وذلك تحت أشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه.

بينما أقام فرع ثقافة المنيا، برئاسة خالد إسماعيل، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لزيادة الوعى الثقافي والفكري عند الشباب والفتيات.

وكان قد نظم قصر ثقافة المنيا، احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بالتعاون مع النادي الرياضي، حيث قدمت فيها فرقة المنيا للفنون الشعبية تابلوهات غنائية راقصة من ضمنها ” التنورة، التحطيب “، والفرقة من تدريب الفنان سيد تونى، وأعقبها عرض لفرقة كورال أطفال المنيا تضمن كوكتيل من الأغاني الوطنية، والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلي، كما نفذ القصر ورشة فنية احتفالا بهذه المناسبة.

ومن ناحية اخري، أعد بيت ثقافة “أبوجرج” ورشة فنية لأحياء ذكرى ثورة 30 يونيو من تنفيذ الفنان محمد فرغلي، كما عرض بيت ثقافة “سمالوط” شمال محافظة المنيا، فيلم “أجيال النصر”، بجانب ورشة فنية عن هذه المناسبة نفذتها الفنانة اسراء فتحي، بينما نظم بيت ثقافة “بنى مزار” ورشة فنية عن ثورة 30 يونيو ايضا قدمتها الفنانة رباب حمدي.

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