تراند الفن: هربوا عناصر للخارج.. محاكمة رجال الأعمال حسن مالك وآخرين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

وكانت قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج لجلسة اليوم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج.

وكانت النيابة العامة قد أسندت في أمر الإحالة لعدد 47 من جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم الإرهابي يحيى موسى وعلاء السماحي وشقيق الإرهابي حسن مالك في القضية المعروفة إعلاميًا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.

وجاء في أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 1390 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قسم شرطة النزهة، قيام المتهمين وهم: محمد رفيق إبراهيم محمد مناع “حركي محمد منتصر” هارب 40 سنة، محمد أسامة محمد العقيد السن 53 سنة هارب، ياسر محمد رفعت إبراهيم هارب 52 سنة، محمد عبد الرؤف محمد سحلوب “هارب”، علاء على على السماحى 44 سنة “هارب”، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى 46 سنة “هارب”، أحمد محمد عبد الرحمن 60 سنة هارب، على عبد الفتاح على عبد الفتاح 62 سنة، محمد السيد محمد السيد شحاتة “هارب”، مالك مصطفى إبراهيم عبد الله “محبوس” وشهرته تامر أبو زهرة، نزيه على محمد على أبو محمد “هارب”، محمود محمد السيد عيد وشرته “محمود الطبلاوي”، وليد عصمت حسن خليل إبراهيم “محبوس”، على ماهر خضيرى أحمد “محبوس”، أحمد عبد النبى محمود سيد “محبوس”، ريا عبد الله حسن على “تدبير إحترازي”، محمد عز الدين يوسف مالك ” محبوس ” شقيق الإرهابى حسن مالك، وليد أحمد محمود أحمد، نشأت عيد عبد العزيز أحمد “هارب”، على جمال على سليم “هارب”، محمد عبد الفتاح محمد الميلجى “محبوس”، حسام أحمد عبد المنعم الوكيل “هارب”، جمال سلطان محمد أحمد.

وكذلك: كريم سيد أحمد عبد الغنى، أحمد جلال عمر عبد العال، يوسف محمد محمود فودة “هارب”، أحمد على عوض طعيمة “هارب”، هشام السيد سيد أحمد الاجدر “هارب”، أيمن طارق عبد الرحمن جابر “هارب”، أحمد السيد عبد العال معوض “محبوس”، مصطفى السيد عبد الحى إبراهيم “محبوس”، محمد مصطفى السيد عبد الحى “محبوس”، عزت على محمد شاهين “محبوس”، محمد محمود عبد العال السيد “هارب”، سامى محمود السيد عبد القادر ” محبوس”، خالد محمد محمد شعبان بشير، محمد السيد خميس السيد، صالح عبد الرحيم مغيب يونس وشهرته “كابتن صالح”، محمد محمود بشير خليل “محبوس “، خميس عبد العال أحمد عبد الله “محبوس”، مجدى شعبان محمد مصطفى، رجاء السيد عبد الله البرماوى” تدبير احترازي “، هانى محروس محمد سحلول، عمرو فضل أحمد شرف، محمد معوض نور حسن، هادى محمد عبد العظيم، مصطفى محمد عرفة أبو المكارم هارب.

وأن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 /11/ 2019 من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تسخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وامد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.

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