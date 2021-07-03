تراند الفن: البرازيل تفوز على تشيلي بهدف وتتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:09 صباحاً - نجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على حساب منتخب تشيلي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وسجل لوكاس باكيتا هدف منتخب البرازيل في الدقيقة 47 من بداية الشوط الثاني بعد دخوله كبديل لروبرتو فيرمينو.

وتعرض جابريل جيسوس مهاجم منتخب البرازيل للطرد من اللقاء في الدقيقة 49 بعد تدخله العنيف مع مدافع منتخب تشيلي.

وسيلاقي منتخب البرازيل، نظيره البيروفي، في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة الكوبا المقامة على ملاعب السيليساو.

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