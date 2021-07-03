تراند الفن: حريق هائل فى خط نفط بحرى بخليج المكسيك “صور”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قالت وسائل إعلام مكسيكية، أن حريقا كبيرا اندلع في خط الأنابيب البحري التابع لشركة النفط والغاز المكسيكية Pemex في خليج المكسيك، وشوهدت ألسنة اللهب وهي تخرج من تحت الماء، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وأوضحت مصادر في الشركة أن “الوضع في الوقت الحالي تحت السيطرة، ولم تسجل أي إصابات في الحادث”.

وأفادت قناة “Televisa” بأنه “في الساعة الرابعة صباحا، تم تسجيل حريق في خط أنابيب بحري يقع على بعد 400 متر من منصة Ku-Charly في مياه خليج المكسيك، مقابل ساحل غوايداد ديل كارمين بولاية كامبيتشي”.

وتعمل المنصة البحرية كجزء من مجمع “كو مالووب زار” الكبير، الذي يعد من أكبر الحقول في المنطقة، حيث ينتج نحو 95 ألف برميل من النفط يوميا.

وحسب المعطيات الأولية، فإن “سبب الحريق هو تسرب للهيدروكربونات من صمام تحكم على خط الأنابيب بين المنصات البحرية على عمق 78 مترا”.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن “3 سفن إطفاء تعمل في الموقع، فيما يواجه الغواصون صعوبة في عملهم نتيجة استمرار الحريق”.

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