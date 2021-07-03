تراند الفن: وزير القوى العاملة يستعرض قرار توفيق أوضاع العمالة المخالفة غير الأردنية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أعلن وزير القوي العاملة، عن تلقيه تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بعمان، يشير إلى أن مجلس الوزراء الأردني بقرار قوننة، وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني من 4 يوليو إلي 2 سبتمبر 2021.

ودعا وزير القوي العاملة، المواطنين المصريين في الأردن ويعملون بشكل مخالف ضرورة الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي منحتها المملكة الأردنية خلال فترة تصويب وتقنين الأوضاع لعدم تعرضهم للملاحقة القانونية.

وقال طلعت السيد، الملحق العمالي، ورئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان: إن وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، أكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

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