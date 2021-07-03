تراند الفن: رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى مصر اليوم لحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:09 صباحاً - يصل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم السبت، إلى مصر، تلبيةً لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنفي، عبر موقع “فيسبوك”، توجهه إلى القاهرة اليوم لحضور مراسم افتتاح القاعدة المتاخمة للحدود الليبية.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتعد هي أكبر قاعدة عسكرية مصرية “جو بحرية” تطل على البحر المتوسط.

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