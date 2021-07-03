تراند الفن: “على خدك” لـ محمود العسيلي تقترب من نصف مليون مشاهدة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:09 صباحاً - اقتربت أغنية المطرب محمود العسيلي الجديدة، “على خدك” من تحقيق نصف مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك بعد أقل من يومين على طرحها.

وكان العسيلي نشر الصورة الدعائية للأغنية على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، معلقًا: “على خدك.. دلوقتي موجودة على يوتيوب، بداية الصيف وبداية لحاجات كتير أوي.. قريب اللينك في البايو”.

وفي وقت سابق، تحدث محمود العسيلي، عن رأيه في أغاني المهرجانات الشعبية والراب وقال خلال استضافته في برنامج “أجمد 7” مع جيهان عبدالله، على إذاعة “نجوم إف إم” “هي حاجة كويسة جدًا وصحية، ومش لازم كل الناس تتأقلم، وهل سيأخذون زمانهم وزمان غيرهم؟، ولو مش عايز تسمع راب أو مهرجانات مفيش مشكلة”.

يُشار إلى أن أحدث أغاني محمود العسيلي أغنية “بقيت معايا” من ألحانه بمشاركة إيهاب عبد الواحد، كلمات سارة فراج، وتوزيع أمير هداية، والكليب من إخراج إبراهيم حدرج

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