تراند الفن: من بينها الكافيين.. تعرف على أسباب ارتعاش العين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يعاني الكثير من الناس من ارتعاش العين، وهو عبارة عن تشنج لا إرادي يحدث في عضلات الجفن، كما أنه يؤثر في الغالب على الجفن العلوي ولكنه قد يحدث في كلا الجفن، وفيما يلي أنواع ارتعاش العين والأسباب وراء الشعور بذلك.

هو النوع الأكثر شيوعًا من ارتعاش العين الناجم عن عوامل مرتبطة بنمط الحياة، كما أنه تقلص عفوي للعضلة، وهو أكثر شيوعًا في الجفون السفلية، حيث يستمر لفترة قصيرة، ويمكن التحكم فيه ببعض التغييرات في نمط الحياة.

هذه الحالات أكثر خطورة مع حالة طبية أساسية متعلقة بالوراثة وقد تحتاج إلى استشارة الطبيب، ويكون تشنج الجفن أكثر حدة وقد يستمر لثوانٍ ودقائق وأحيانًا ساعات، كما يمكن أن يكون التشنج قويًا بما يكفي لإغلاق عينيك.

يمكن أن يكون ارتعاش العين نتيجة لاضطرابات الدماغ أو الأعصاب، وترتبط الأسباب الشائعة لارتعاش الجفن بنمط الحياة، وقد تشمل:

الإجهاد

الإجهاد هو أحد أكثر أسباب ارتعاش العين شيوعًا، لذا إذا شعرت أن عينك ترتعش، فتخلص من كل ما يسبب لك التوتر.

إجهاد العين

إذا كنت تقضي يومك بالكامل أمام الشاشة، فقد حان الوقت لأخذ فترات راحة متكررة منها، لذا امنح عينيك وقتًا للاسترخاء وتقليل إجهاد العين.

قلة النوم

إذا لم تكن مرتاحًا جيدًا، فقد يكون ذلك أيضًا سببًا لارتعاش عينك، حيث يحتاج الجسم السليم إلى ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم كل ليلة.

الإفراط في تناول الكافيين

يعطي الكثير من القهوة الكثير من الطاقة لجسمك، ولكن في حالة ارتفاع كمية الكافيين لديك، فحاول تقليلها.

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