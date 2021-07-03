تراند الفن: مختل عقليًا يهشم زجاج السيارات فى شارع مصر حلوان الزراعى بالمعادى (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 صباحاً - نشر محمد نشأت مذيع الراديو 9090 اف ام، ومقدم برنامج ما وراء البرنامج على شاشة قناة النهار، صور تهشم سيارته بشارع مصر حلوان الزراعى بمنطقة المعادى محافظة القاهرة على يد مختل عقليا

وكتب “نشأت” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قائلًا:” فى واحد مختل عقليا يرتدى جلباب مقطع فى شارع مصر حلوان الزراعى بالمعادى ماشى فى الشارع يكسر فى العربيات، هو كسرلى عربيتى وكذا عربية تانية برجاء سرعة القبض عليه لإنه يسبب خطر على باقى الناس، وقدر الله وما شاء فعل والحمد لله.

فى سياق آخر قررت جهات التحقيق حجز المتهم بالتحرش بإحدى حالات العناية المركزة بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالجيزة، لعرضه على جهات التحقيق غدًا.

وتبين أن السيدة توجهت إلى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس، وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى، استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما، ما دفعها للاستغاثة بأحد الموجودين بالمستشفى لمساعدتها.

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 38 عاما، تتهم ممرضًا بمستشفى خاص بالتحرش بها جسديًا، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الممرض، لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

واستمع العقيد عمرو حجازي، مفتش فرقة الطالبية والعمرانية لأقوال مقدمة البلاغ، التي أفادت بأنها توجهت إلى مستشفى “جن”؛ لتلقي العلاج، لكنها فوجئت بملامسة ممرض شاب لأجزاء حساسة من جسدها فنهرته، وأسرعت لتقديم بلاغ بالقسم.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وتمكنت من ضبط المشكو في حقه، وتبين أن المتهم “ممرض” يبلغ من العمر 25 سنة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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