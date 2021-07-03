تراند الفن: دانيل ألفيس يقود قائمة البرازيل النهائية في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أعلن أندريه جاردين، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأولمبي، عن قائمة منتخب بلاده التي ستخوض أولمبياد طوكيو المقبلة باليابان.

وقام جاردين باستدعاء ثلاثي فوق السن، من أجل مساعدة الفريق في تقديم بطولة مميزة لمنتخب البرازيل، واختار مدرب منتخب السيليساو سانتوس حارس اتلتيكو باراناينسي، ودانيل الفيس لاعب ساو باولو، ودييجو كارلوس لاعب إشبيلية.

حراسة المرمى: سانتوس – برينو – لوتشيو.

خط الدفاع: دانيل الفيس – جابريل مينينو – ارانا – نينو – ابنير – جابريال – فوكس.

خط الوسط: ديجو كارلوس – برونو غيمارايش – أجوستو – دوجلاس لويز – ماتيوس هنريكي – كلاودينهو – باولينهو – رينيار.

خط الهجوم: مارتينيلي – ريتشارلسون – كونيا – انتوني.

ويقع منتخب البرازيل الأولمبي في المجموعة الرابعة بأولمبياد طوكيو، بجانب منتخبات ألمانيا، وكوت ديفوار، والسعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.