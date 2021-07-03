تراند الفن: رويترز: شركة طيران سعودية جديدة قريبا ستنافس القطرية والإماراتية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏22 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد -رويترز: تنوي المملكة إطلاق شركة طيران جديدة للتنافس مع طيران الإمارات والخطوط القطرية.

وتخطط السعودية لاستهداف حركة ركاب الترانزيت الدولية بشركة طيران وطنية جديدة، للتنافس بشكل مباشر مع طيران الإمارات والخطوط القطرية وتعزيز وتيرة تنافس إقليمي.

وقالت مصادر حصرية لـ”رويترز” إن شركة الطيران السعودية الجديدة تستهدف مسارات دولية، وتوفر رحلات ربط ترانزيت للتنافس مع الناقلات الخليجية.

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