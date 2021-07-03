تراند الفن: تكريم صناع مسلسل “ولاد ناس” بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما(صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كرم “المركز الكاثوليكي المصري للسينما” صناع مسلسل “ولاد ناس” الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا.

ووجه المنتج إبراهيم حمودة الشكر لإدارة المركز على تكريم صناع المسلسل، كما وجه الشكر للأنبا بطرس دانيال على التكريم وحسن الاستقبال، وكذلك شكر الكاتبة أمال عثمان على إدارة الندوة.

وكتب إبراهيم حمودة عبر حسابه بموقع فيس بوك: الإحتفاء الكبير بمسلسل ولاد ناس وتكريمه من المركز الكاثوليكى المصرى للسينما… شكرًا للمحترم الأب بطرس دانيال وفريق المركز على التنظيم الرائع وحسن الإستقبال والشكر للكاتبة آمال عثمان على حسن إدارة الندوة.

مسلسل “ولاد ناس” بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة.

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