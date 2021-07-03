تراند الفن: هل انتهت “الصحوة” أم أن أصحابها ينتظرون ليعاودوا الظهور؟.. ” باحث شرعي” يجيب- فيديو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏52 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: قال الباحث الشرعي الدكتور عبدالسلام السحيمي أن الصحوة لم تنتهي وأصحابها ينتظرون ليعاودوا الظهور من جديد.

وأوضح “السحيمي” خلال مداخلة له في برنامج “هنا الرياض” المذاع على قناة الإخبارية أن جماعة الإخوان براجماتيون يبحثون عن المصلحة ويتلونون بل ذكر صاحب الثوابت والمتغيرات الدكتور الصاوي من كبارهم في هذا العصر أنه لا بأس من التعاون مع العلمانيين والليبراليين والانتقال إليهم وقت الحاجة.

وأضاف: يمكن أن تجد الإخواني صحويا لكن فجأة يكون ليبرالي أو علماني لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة وهدفهم إسقاط الدولة بأي مسمى لا يهمهم كونه علماني أو ليبرالي أو رافضي أو شيوعي ما يهمه كيف يصل إلى هذا الهدف فيمكن أن تجده من أهل السنة وفي وقت آخر تجده أكثر محارب للسنة وأهل السنة.

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