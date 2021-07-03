تراند الفن: رئيسة مفوضية المجتمع المدني الليبي: بعض السياسيين لا يردون الخروج من السلطة خوض الانتخابات (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:12 صباحاً - قالت المستشارة بريكة بالتمر، رئيسة مفوضية المجتمع المدني الليبي، إنه يوجد بعض السياسيين الليبيين لا يردون الخروج من السلطة والوصول إلى الانتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت لـ “القاهرة 24” أنه كان يجري الإعداد لاستمرار حكومة عبد الحميد دبيبة، مستكملة أنه في حال تأجيل الانتخابات يمكن أن يؤدي ذلك إلى انتشار فوضى بليبيا مجددًا.

وأردفت بالتمر: “المجلس الأعلى للدولى في ليبيا، يتحدث بأنه لن يقبل بإجراء الانتخابات، ويطالب بوضع دستور، في ظل وجوده الحالي الغير دستوري، خاصة في ظل وجود البرلمان الليبي، وهو الذي يمثل الشعب الليبي.

وأشارت رئيسة مفوضية المجتمع المدني الليبي، إلى أن الليبيون ذهبوا إلى جينيف رغمًا عنهم من قبل أطراف سياسية داخلية وخارجية، وأن يوجد بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة، والبرلمان، وبقايا المؤتمر الوطني، يحملون 3 صفات تتمثل في عضوية البرلمان الليبي، والمجلس الأعلى للدولة ولجنة الحوار الوطني، وهم من يقفون ضد الوصول إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر للمحافظة على مناصبهم السياسية.

وخلال الساعات الماضية، أنهى أعضاء الحوار الوطني الليبي اجتماعاتهم المنعقدة في العاصمة السويسرية جينيف، دون التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية بحلول 24 ديسمبر المقبل، حسب ما أعلن ريسدون زنينجا، مساعد المبعوث الأممي إلى ليبيا.

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