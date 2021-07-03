تراند الفن: حجز المتهم بالتحرش بإحدى حالات العناية المركزة بمستشفى خاص بالعمرانية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:12 صباحاً - قررت جهات التحقيق حجز المتهم بالتحرش بإحدى حالات العناية المركزة بمستشفى خاص بمنطقة العمرانية بالجيزة، لعرضه على جهات التحقيق غدًا.

وتبين أن السيدة توجهت إلى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس، وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى، استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما، ما دفعها للاستغاثة بأحد الموجودين بالمستشفى لمساعدتها.

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 38 عاما، تتهم ممرضًا بمستشفى خاص بالتحرش بها جسديًا، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الممرض، لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

واستمع العقيد عمرو حجازي، مفتش فرقة الطالبية والعمرانية لأقوال مقدمة البلاغ، التي أفادت بأنها توجهت إلى مستشفى “جن”؛ لتلقي العلاج، لكنها فوجئت بملامسة ممرض شاب لأجزاء حساسة من جسدها فنهرته، وأسرعت لتقديم بلاغ بالقسم.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وتمكنت من ضبط المشكو في حقه، وتبين أن المتهم “ممرض” يبلغ من العمر 25 سنة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.