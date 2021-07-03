تراند الفن: بيرو تفقد أندريه كاريلو في نصف نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:12 صباحاً - نجح منتخب بيرو، في التأهل إلى دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على منتخب باراجواي، عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

ويفقد المنتخب البيروفي، نجم الفريق أندريه كاريلو لاعب الهلال السعودي في نصف نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة باراجواي في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.

وينتظر منتخب بيرو، الفائز من مباراة البرازيل وتشيلي التي ستقام بعد قليل لمواجهته في دور النصف نهائي.

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