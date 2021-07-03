تراند الفن: “وضع يده على مناطق حساسة”.. أول تعليق من محامي ضحية التحرش بمستشفى خاص في العمرانية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:12 صباحاً - قال المحامي بالنقض حاتم نصار، وكيل ضحية تحرش العناية المركزة بمستشفى خاص على يد ممرض، إن المتهم ارتكب أفعالا مخلة.

وأوضح نصار في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن موكلته شعرت بإعياء شديد مساء أمس، وتوجهت بصحبة زوجها إلى مستشفى جنة بالطالبية بشارع الهرم، وتم حجز السيدة وتقديم الرعاية الصحية لها.

وتابع نصار أن موكلته كانت تحتاج إلى إشاعة رسم قلب، والصحيح أن يتم عمل الإشاعة من قبل أحد الأطباء الموجودين، ولكن أجرت ممرضة أشعة وذلك بالمخالفة للقواعد الطبية، وبعد عمل الأشعة تم حجز السيدة في غرفة بالدور الأرضي، قام الممرض بتركيب كانونة للمريضة، وطلب من زوجها ترك الغرفة لكي تستريح، واستغل عدم وجود زوجها ووضع يده في منطقة حساسة بجسدها.

وأكد نصار أن المتهم طالب وليس لديه مؤهل للعمل ممرض بالمستشفى، مؤكدًا أن المستشفى لديه “بودي جاردات” منعت أسرة السيدة من الدخول بعد الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 38 سنة، تتهم ممرضًا مستشفى خاص بالتحرش بها جسديًا، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وتبين أن السيدة توجهت إلى المستشفى لمعاناتها من ضيق في التنفس، وأثناء تواجدها في طوارئ المستشفى، استغل ممرض حالتها الصحية وتواجدها بمفردها وعدم تواجد أحد بجوارهما، ما دفعها الاستغاثة بأحد الموجودين بالمستشفى لمساعدتها.

واستمع العقيد عمرو حجازي، مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، لأقوال مقدمة البلاغ التي أفادت بأنها توجهت إلى مستشفى خاص؛ لتلقي العلاج، لكنها فوجئت بملامسة ممرض شاب لأجزاء حساسة من جسدها فنهرته، وأسرعت لتقديم بلاغ بالقسم.

وتحريات مباحث العمرانية، أكدت صحة البلاغ، وتمكن معاونه الرائد هاني عجلان، من ضبط المشكو في حقه، وتبين أن المتهم “ممرض” يبلغ من العمر 25 سنة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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