تراند الفن: “آداب حلوان” تنظم حفل مشروعات تخرج شُعبة التمثيل والإخراج بقسم علوم المسرح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:12 صباحاً - ينظم قسم علوم المسرح بكلية الآداب، جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب حفل مشروعات تخرج الفرقة الرابعة لشعبة التمثيل والإخراج، وذلك تحت إشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم علوم المسرح.

ويتضمن الحفل، الذي يقام مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، عرضا لمسرحيتي مشروع باللغة العامية، بعنوان المخططين.. لـ “يوسف إدريس”، من إخراج د. هبة سامي، وذلك يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 في تمام الساعة 5 مساءً.

كما يقام العرض الثاني باللغة العربية الفصحى بعنوان رحلة حنظلة.. لـ “سعدالله ونوس” إخراج أسامة فوزي وذلك يوم الاثنين الموافق 5 يوليو2021 في تمام الساعة 5 مساءً.

هذا وتقام فعاليات العروض المسرحية، في المسرح الكبير بمجمع الفنون بجامعه حلوان، بمشاركة طُلاب شعبة الديكور والأزياء، تحت إشراف الدكتور عبد المنعم علواني، والدكتور محمد سعد، وطُلاب شعبة الدراما والنقد تحت إشراف الدكتور أسماء يحيى.

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