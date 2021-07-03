تراند الفن: أحدث ظهور للواء السابق أحمد عسيري بمناسبة تخرج ابنه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:12 صباحاً - أدمن ‏31 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : نشر الصحفي طلحة الأنصاري ، صوراً توثق أحدث ظهور للواء السابق أحمد عسيري، المتحدث السابق باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن. وجاءت الصور بمناسبة احتفال عسيري، بتخرج ابنه الأكبر أنس . يذكر أن اللواء السابق أحمد عسيري، قد شغل منصب المتحدث الرسمي باسم التحالف من بداية عملية عاصفة الحزم إلى 27 يوليو 2017، حيث حل محله العقيد تركي بن صالح المالكي.

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