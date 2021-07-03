شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية ومفاجآت وهدايا كثيرة في مجله بنده Hyper Panda في موقع بندة

يعد هايبر بنده Hyper Panda من كبرى محلات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط أجمع، كما يعتبر خروجة شاملة للأسرة كلها، فهو ليس فقط مكان للتسوق، والتبضع، ولكنه أيضاً بإحتوائه على مطاعم، ومرافق أخرى يعد الأشمل من بين جميع الهايبرات، فقد انشئ بالمملكة العربية السعودية، وبعدها انتشر، وبتوسع في معظم أنحاء الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي، كالإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وكذلك خارجها في مصر، ودول عربية أخرى، فتقدم عروض بنده الأسبوعية خصومات مميزة جداً، مما يجعله الوجهة الأولى للجميع.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

يقدم هايبر بنده في المملكة العربية السعودية العديد من الخصومات، والتخفيضات على جميع المنتجات الغذائية، والغير غذائية، ومنها: خصومات مميزة على البطاطس المقلية المقرمشة الرفيعة من الماركة المعروفة أمريكانا Americana، كما يتوفر خصومات مميزة على كريمة الطبخ من بوك Puck، وأيضاً على الجبنة الموتزاريلا المبشورة من ماركة بوك Puck، وكذلك على الجبنة التشيدر الأصلية القابلة للدهن، وغيرها من العروض المبينة سابقاً.

عروض بنده اليوم Panda

كما يوجد العديد من الخصومات المميزة على المنتجات السابق ذكرها بالصورة، مثل: العرض المميز على كريمة الطهي، والخفق من نادك Nadec، كما يتوفر خصم ممتاز على الزبادي الطازجة كاملة الدسم من نفس الماركة المميزة، ويوجد أيضاً تخفيض مميز على العصير الطازج من نادك، وعلى الجبن الكريم، والشيدر القابلة للدهن من نادك، وكذلك يوجد خصم مميز على الجبنة الموتزاريلا من نادك، وأيضاً على الزبدة الغير مملحة.

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ومن الصورة السابقة أيضاً يتضح أن هناك خصومات مميزه جداً على الجبنة الفرنسية من حليب الغنم من ماركة فالبريسو Valbreso، كما يتوفر خصم مميز على الجبنة الفيتا من بريزيدون President، كما يتوفر عرض جيد على اللبنة التركية من ماركة داري Dari، وكذلك على الجبنة الموتزاريلا المبشورة من داري، ويوجد أيضاً تخفيض مميز من بنده ماركت على الجبنة الفيتا من فالبريسو، وعلى الزبدة الغير مملحة من ماركة بريزيدن President.