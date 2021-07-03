فضل ليالي العشر من ذي الحجة ومعايير اختيار الحجاج المسلمين في موسم 2021

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عمر شويل - جدة ليالي العشر من ذي الحجة تعد من نفحات الله لعباده، كما أن الرسول يدعونا جميعًا إلى الإكثار من العمل الصالح بها، لما له من منزلة كبيرة عند الله عز وجل، وتعد هذه الأيام من الأشهر الحرم، وبها وقفة يوم عرفة ويتم بها القيام بالتوبة الصادقة إلى الله عز وجل وترك جميع المعاصي التي أمرنا بالابتعاد عنها.

ليالي العشر من ذي الحجة

تعتبر الليالي العشر من ذي الحجة من أكثر الأيام الفاضلة، حيث إن الله أقسم بها في كتابه العزيز، مما يدل على أهميتها الكبيرة، لذا لا بد أن يستغلها المسلمون أفضل استغلال لأنها تأتي مرة واحدة فقط في العام.

ويتم فيها مضاعفة الأجر والثواب وتغفر بها السيئات، وقد قال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها خير أيام الدنيا، كما أن الدعاء والذكر يعدان من أكثر الأعمال المحببة فيها، وحث سيدنا محمد على الإكثار من التكبير والحمد والتهليل بها.

وقال الفقهاء إنه يستحب صيام ليالي العشر من ذي الحجة ما عدا يوم عيد الأضحى وهو يوم النحر واليوم العاشر من ذي الحجة، حيث إنه يحرم على المسلمين صيام يوم العيد باتفاق الفقهاء.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة في الصيام

يتم سن صوم الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة، حيث إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء ويومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، وقد ميّز الله فترة الصيام بالكثير من الفضائل والخصائص، وهي:

صوم المسلم يكون لله سبحانه وتعالى وهو من يجزى به، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: “كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف”.

توجد فرحتان للصائم يفرحهما كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: “للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه”.

رائحة فم الصائم عند الله أطيب من رائحة المسك، كما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: “والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك”.

إعداد الله لمن صاموا بابًا في الجنة لا يدخله سواهم، حيث إن من صام يومًا واحدًا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار لمدة 70 عامًا.

الصيام يحمي المسلم من النار، ويكفر الخطايا ويشفع للصائم يوم القيامة.

ماذا تفعل في أيام العشر من ذي الحجة من عبادات

هناك عدة عبادات يمكن للمسلم أن يقوم بها في ليالي العشر من ذي الحجة وينصح بأن يستغلها المسلم أفضل استغلال لما لها من فضائل، وهي:

تأدية شعائر الحج والعمرة ، حيث إنهما أفضل ما يتم تأديته في ذي الحجة.

، حيث إنهما أفضل ما يتم تأديته في ذي الحجة. صيام يوم عرفة، لأنه يعمل على تكفير السنة التي قبله والتي بعده.

التشجيع فيها على التكبير والتهليل والتحميد والذكر.

الابتعاد عن الذنوب والمعاصي والتوبة النصوح إلى الله وكثرة الاستغفار.

التقرب إلى الله بالدعاء والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

نحر الأضحية، قدوة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحرص على أداء صلاة العيد في وقتها.

الإكثار من قراءة القرآن وصلة الرحم وإكرام الضيف وغيرها من الأعمال الصالحة.

معايير اختيار الحجاج المسلمين في موسم 2021

هناك عدة معايير وضوابط وضعتها السعودية لاختيار المسلمين للقيام بالحج، وهي:

حصول جميع العاملين والمكلفين بالحج على جرعتي اللقاح المعتمد بالسعودية ضد كورونا قبل بداية التكليف بما لا يقل عن أسبوع.

إلزام جميع العاملين والحجاج على ارتداء الكمامات في كل الأوقات.

إظهار الحاج نتيجة الفحص المخبري المعتمد على أن تكون سلبية من فيروس كورونا قبل 72 ساعة من الوصول للسعودية، والحجر يكون 72 ساعة بعد الوصول إلى السعودية.

ضرورة التباعد داخل السكن بين الحجاج عند المبيت، على أن يكون من متر إلى متر ونصف.

ألا يزيد عدد كل مجموعة حجاج على 100 حاج وتحديد فترات البقاء في مناطق الحج لكل رحلة.

الخاتمة

ليالي العشر من ذي الحجة أيام قليلة تفصلنا عنها، حيث إن الكثير من المسلمين يعقدون نيتهم لصيام التسعة أيام الأولى منه، خاصة يوم وقفة عرفات، والذي تستجاب فيه الدعوات، لما له من فضل كبير، حيث إنه في اليوم العاشر يكون موعد مجيء عيد الأضحى المبارك.