تراند الفن: حسام حبيب: والدتي دائما تنصحني بطاعة أمر الله في المعاملة مع والدي (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - قال حسام حبيب عن قبوله اعتذار والده الأخير، إن تربيته تجعله يفعل ذلك الأمر، لأن والدته ربته على هذه القيم، موضحا أن والدته ووالده منفصلان منذ 30 عامًا.

وأشار المطرب حسام حبيب في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، إلى أن والدته دائما كانت تنصحه بأن يتواصل مع والده، لأن الله أمره بذلك، والمشاعر شيء وطاعة أمر الله شيء آخر، ودائما كانت تقول له اسأل على والدك واطمن عليه.

وأكد حسام حبيب، أن الله يأمر العبد بأن يحسن معاملة والديه مستشهدا بالآية القرآنية: “واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا”.

وكان الفنان حسام حبيب، قبل اعتذار والده حسين حبيب، عما بدر منه، بعد أن أكد أنه لا يجوز لشخص في سنه ومكانته أن ينقاد لألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المُؤامرات، وذلك بعد أن تسببت في تسريب التسجيل الصوتي له، الذي زعم خلاله أنه يدبر للاستيلاء على حسابات زوجته شيرين البنكية، كما قال إن نجله ينوي الزواج من فتاة أخرى حتى ينجب منها.

من جانبه، قال حسام حبيب، إنه يغار على والده مثلما يغار على بيته وزجته، وذلك في منشور جديد عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكتب: “وأنا ما أقبلش أبدًا إنك تقول على نفسك عجوز خرّف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برضه غصب عني بغير على أبويا مهما آذتني ومهما عمل”.

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