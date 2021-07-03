تراند الفن: شيرين عبد الوهاب: “أنا جامدة بدعاء الناس ونفسي اتبسط شوية”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب إنها قوية بدعاء الجمهور لها، لكنها تأذت كثيرًا لأنها شخصية حساسة، مشيرة إلى أنها قدمت الكثير خلال 20 سنة فن وترى أن ذلك يكفي.

وأضافت شيرين باكية خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”: “أنا اتحملت كثير بحاول أمشي جوه الحيط أنا بتأذي نفسيا لأني شخص حساس و20 سنة فن كفاية”.

وتابعت: “أنا أتأذيت نفسيًا كتير عاوزة أعرف اتبسط شوية، أنا جامدة بدعاء الناس زي حضرتك وزي فنانين كتير واقفين جمبي”.

من جانبه رد حسام حبيب، أن زوجته شيرين تأذت بشكل كبير حتى أنها قررت أن تغلق حساباتها على السوشيال ميديا من قبل لمدة عامين ونصف.

واختتم حسام حبيب وزوجته شيرين حديثهما موجهين الشكر للرئيس السيسي، وقال حسام: “عاوز نشكر الريس إننا الحمد لله شفت بلدي في المكانة دي”.

وقال حسام حبيب عن استقباله خبر تسريب تسجيل صوتي لوالده: “شيرين كانت خايفة يحصل لي حاجة من الصدمة، وقالت لي علشان خاطري امسك نفسك طمنتي جدًا بدعاها، وحسيت إن شيرين مش زي كل مرة من كتر الصدمة اللي اتعرضت لها”.

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