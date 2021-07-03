تراند الفن: الكشف عن موعد بدء تعليق الرحلات الجوية بين المملكة والإمارات وإثيوبيا وفيتنام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - أدمن ‏15 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، عن موعد بدء سريان قرار تعليق الرحلات الجوية بين المملكة ودول الإمارات وإثيوبيا وفيتنام. وأوضح أن سريان تعليق الرحلات الجوية سيكون اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها؛ توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.

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