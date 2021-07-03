تراند الفن: بسبب الكمامة.. الاعتداء على ممرضة بأحد مستشفيات مكة

صحيفة المرصد : تعرضت ممرضة تعمل بأحد مستشفيات مدينة مكة المكرمة لاعتداء لفظي من أحد الأشخاص المترددين على المستشفى، وهو ما دفعها للجوء إلى الجهات الأمنية وتقديم بلاغ بالواقعة.

ووفقًا لما أورده موقع “سبق” حدثت تلك الواقعة أمس الأول الخميس خلال ممارسة الممرضة عملها في بوابة مركز فحص ما قبل الزواج بأحد مستشفيات مدينة مكة، حيث وجهت الممرضة نصيحة لأحد الأشخاص المترددين على المركز بارتداء الكمامة والتأكد من تطبيق “توكلنا”، لتفاجأ الممرضة بهذا الشخص يتلفظ عليها ويحاول التعدي عليها جسديًا، وهو ما دفع أحد حراس الأمن بالمستشفى للتدخل وحماية الممرضة وإبلاغ الجهات الأمنية، التي باشرت التحقيق في الواقعة.

يذكر أن وزارة الصحة سبق وأكدت أن ‏الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الممارس الصحي يعد جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.