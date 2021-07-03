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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - أدمن 44 ثانية مضت المرصد 1 زيارة
صحيفة المرصد : تعرضت ممرضة تعمل بأحد مستشفيات مدينة مكة المكرمة لاعتداء لفظي من أحد الأشخاص المترددين على المستشفى، وهو ما دفعها للجوء إلى الجهات الأمنية وتقديم بلاغ بالواقعة.
ووفقًا لما أورده موقع “سبق” حدثت تلك الواقعة أمس الأول الخميس خلال ممارسة الممرضة عملها في بوابة مركز فحص ما قبل الزواج بأحد مستشفيات مدينة مكة، حيث وجهت الممرضة نصيحة لأحد الأشخاص المترددين على المركز بارتداء الكمامة والتأكد من تطبيق “توكلنا”، لتفاجأ الممرضة بهذا الشخص يتلفظ عليها ويحاول التعدي عليها جسديًا، وهو ما دفع أحد حراس الأمن بالمستشفى للتدخل وحماية الممرضة وإبلاغ الجهات الأمنية، التي باشرت التحقيق في الواقعة.
يذكر أن وزارة الصحة سبق وأكدت أن الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الممارس الصحي يعد جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بسبب الكمامة.. الاعتداء على ممرضة بأحد مستشفيات مكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.