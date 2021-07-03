تراند الفن: “بسبب كورونا”.. نائب رئيس مدينة المنيا يحرر 32 محضرًا وتفعيل الضبطية القضائية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس المدينة، حملاتها التفتيشية والرقابية بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات والمخابز والصيدليات، للتأكيد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على أرواح المواطنين في ضوء سياسة الدولة واجراءاتها.

قال الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس المدينة، أن الحملة التفتيشية والرقابية أسفرت عن تحرير عدد 32 محضر لمخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا أن تم توعية أصحاب المحال والمترددين عليها من ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحذيرهم بان عدم الالتزام بها يؤدي إلى توقيع الغرامات الفورية عليهم.

وأضاف قياتي في تصريحات له، أن الحملات مستمرة علي نطاق المدينة والقري لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحا تطبيق القانون دون أي تهاون والضرب بيد من حديد على المخالفين.

وأكد قياتي أن الحملة شملت أيضا جانب توعوي للحث علي أهمية أن يعي المواطن القرارات المتخذة من قبل الدولة، التي تهدف في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة.

وكان قد شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، كما وجه المحافظ بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، واصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملات النظافة، حيث تم رفع 30 طن مخلفات، بحي جنوب المدينة، ويتم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بمعدات الوحدة المحلية، بالإضافة إلى إزالة تعديات وإشغالات على قطعة أرض، بحي جنوب المدينة، كما تم تمهيد الشارع بالكامل، بالإضافة إلى استمرار اعمال النظافة بنزلة حسين، بطريق طراد النيل من قرية نزلة حسين حتى قرية الحوارته.

وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، أعمال النظافة، ورفع المخلفات والتراكمات اليومية من نقاط التجميع بقرية منبال، ويتم نقل المخلفات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي بمعدات الوحدة المحلية، حفاظا على البيئة وحياة المواطنين وتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسيرا لحركة المواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، تطبيق توجيهات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مرتدين للكمامات.



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