تراند الفن: كيف تجعل طفلك يستخدم الجهاز اللوحي بأمان؟

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - أوضح جونتر أنفانج، أستاذ الإعلام في معهد التربية الإعلامية الألماني، أنه تم تصميم أجهزة الحاسوب اللوحية الخاصة بالأطفال لجعل استخدامها أكثر أمانا للأطفال، على سبيل المثال عن طريق استبعاد تطبيقات معينة وحظر مواقع الويب وإعدادات حماية البيانات المبرمجة مسبقا، فضلا عن كونها سهلة الاستخدام ومناسبة بشكل أساسي للعب.

وبالمقارنة مع الأجهزة الخاصة بالبالغين، فإن هذه الأجهزة عادة ما تكون أرخص، لكنها أقل تجهيزا من الناحية التقنية، أي أنها مزودة بمساحة تخزين قليلة وكاميرا منخفضة الجودة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

أما إذا أراد العديد من الأشخاص استخدام الجهاز اللوحي نفسه، فيجب أن تكون هناك ملفات تعريف مستخدم منفصلة للبالغين والأطفال.

من جانبها، قالت إيرين شولتس، مدربة وسائل الإعلام في مبادرة “راقب ماذا يفعل طفلك بوسائل الميديا!” الألمانية: إنه يتعين على الآباء مراقبة الطفل وعدم الاعتماد على أن الجهاز مخصص للأطفال.

رقابة أبوية

لذا ينبغي ضبط إعدادات الأمان والرقابة الأبوية في الإعدادات، كما ينبغي تعيين محركات بحث معينة لضمان وصول الأطفال إلى الإنترنت بأمان.

وينبغي أيضا ضبط وقت الشاشة لتحديد فترة الاستخدام؛ حيث ينبغي ألا تزيد مدة الاستخدام عن 30 دقيقة في اليوم بالنسبة للأطفال حتى عمر خمس سنوات، وعن ساعة واحدة بالنسبة للأطفال من ست إلى تسع سنوات.

وبعد ذلك يمكن للآباء الاتفاق مع الأطفال على مدة أسبوعية للاستخدام. كما ينبغي التحقق من أن الألعاب المثبتة على الجهاز تناسب عمر الطفل.

جوجل Family Link

وتنصح شولتس باستعمال تطبيق جوجل Family Link، والذي يمكن استخدامه لعرض تقارير النشاط والتحكم في تنزيل التطبيقات أو قفل الأجهزة بعد فترة زمنية معينة.

وبالإضافة إلى ذلك، ينصح بتثبيت تطبيق أمان على أجهزة Android، مثل تطبيق برنامج التصفية “JusProg”، والذي يحمي الأطفال من المحتوى غير المناسب لأعمارهم على الإنترنت.

وتوفر أجهزة iOS خيار وضع قيود برمز مخصص لهذا الغرض ضمن إعدادات Screen Time. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تصفية وإخفاء محتوى الويب غير الملائم في Safari والتطبيقات تلقائيا. ويمكن للوالدين أن يسمحوا أو يحظروا مواقع ويب معينة بأنفسهم.

ومن ناحية أخرى ينبغي حماية الجهاز بواسطة الأغطية المتينة والمقاومة للصدمات والرقاقة الزجاجية هامة لحماية الشاشة، علما بأنه عادة ما يتم تصميم الأغطية بحيث يتمكن الأطفال من الإمساك بها بشكل أفضل.

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