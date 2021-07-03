تراند الفن: حسام حبيب: زاقين علينا ناس تسجّلنا جوه البيت.. وأدق التفاصيل بتطلع بره

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - قال الفنان حسام حبيب، إن هناك تفاصيل دقيقة جدًا تحدث في بيته ومع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ويتم معرفتها.

وأضاف حسام حبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: “في حاجات بتحصل بيني وبين شيرين وتفاصيل بتخرج بره البيت”.

وسأل عمرو أديب حسام حبيب قائلًا: “في حد بيسجلكوا جوه البيت، ليرد حبيب: ”اللي أخطر من كده في تفاصيل دقيقة وتجنيد بيحصل، وده باعتراف السيدة اللي نشرت الموضوع خلال مداخلة مع بسمة وهبة”.

وأضح حسام حبيب: “بسمة وهبة سألتها سؤال خطير، وهو هل الشخص اللي كان بيتسجله المكالمة عارف إنه حوار وبيتذاع ولا تسجيل صوتي، ردت عليها وقالت لا تعليق

وأكد حسام أن هناك بعض الشخصيات يريدون أن يهددوا شيرين عبد الوهاب ونجوميتها، موضحًا: “في حد عاوز يهد شيرين، وهم أشخاص معروفين كانت بتشتغل مع شيرين وقربين منها، وفي بعض المواقف حصلت في الشغل ما بينهم”.

وتابع: “شيرين مش بيفرق معها الفلوس والمكاتب متعرفش يعني ايه البنوك وبتثق في الناس اللي حواليها ثقة عمياء”.

وأضاف: “كانوا مستفيدين من النجمة الكبيرة اللي بتحقق أرباح طائلة وبيقولوا لها حياتك ادمرت بعد لما بعدنا عنك”.

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