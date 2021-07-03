تراند الفن: “طبيب أطفال: الولادة القيصرية تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي ومشاكل التنفس للجنين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - قال الدكتور محمد شيب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الولادة القيصرية مثل أي جراحة، لها فوائد وأيضًا لها مضاعفات، وفي خارج مصر، لا يتعدى عدد الحالات التي تلجأ للولادة الطبيعية الـ 10%، وفي الغالب يكون السبب عيب في الجهاز التناسلي للأم، يترتب عليه عدم وجود طلق أو انفصال المشيمة، وربما يكون السبب مشاكل صحية للأم.

وأضاف شيب لـ”القاهرة 24″: “من الممكن أن يكون السبب وراء ذلك هو كبر حجم الطفل نفسه، نتيجة انفصال المشيمة أو قلة الأوكسجين الواصل للطفل”، موضحًا: “الولادة القيصرية لها بعض المضاعفات كعملية، مثل التهاب الجرح، مضاعفات التخدير وعدم التئام الجرح، كأي جراحة أخرى”.

وعن تأثيرات الولادة القيصرية على الطفل، يوضح: “الطفل الذي تتم ولادته قيصرية يحدث له شيئين، الأول في الجهاز التنفسي، والآخر في الجهاز الهضمي، وهذه أهم المضاعفات على الطفل”.

وتابع: “الولادة الطبيعية تعطي بعض البكتيريا النافعة التي تتكاثر في الجهاز الهضمي، حيث تساعد الطفل على تحسين مناعته، لذا فإن الطفل الذي ولد قيصريًا، سيحرم من هذه المنافع”.

وأردف: “ضيق التنفس العابر أو المؤقت الذي يحدث لبعض الأطفال كاملي النمو، يكون أكثر في حالة الولادة القيصرية، بالإضافة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، المناعة الضعيفة، وضيق تنفس، كما أنه الطفل المولود قيصريًا يعاني من أمراض الحساسية بشكل أكبر”.

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