تراند الفن: مصر.. مطالب بالقبض على فتاة جديدة على غرار حنين حسام ومودة الأدهم

صحيفة المرصد : انتشرت على شكل واسع في مصر مطالب بالقبض على بسنت محمد بطلة “التيك توك”، بعدما تصدرت محركات البحث مجددا لنشرها صورها الجريئة من جديد.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على بسنت محمد بعد نشرها الصور عبر حسابها الشخصي الذي دشنته بعد إخلاء سبيلها، ومشاركة متابعيها تفاصيل امتحاناتها، ومع قرار سجن كل من مودة الأدهم وحنين حسام.

يذكر أن بسنت محمد ذاع صيتها العام الماضي بعد تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ ضدها بتهمة إثارة الغرائز، وجرى القبض عليها بالفعل قبل أن يخلى سبيلها.

وأثارت الجدل بشكل كبير قبل القبض عليها، لتداول مقطع خادش زعم البعض أنه لها، وهي تقوم ببعض الإيحاءات الخادشة، وتستعرض فيه مفاتن جسدها.