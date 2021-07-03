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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 صباحاً - أدمن 36 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : انتشرت على شكل واسع في مصر مطالب بالقبض على بسنت محمد بطلة “التيك توك”، بعدما تصدرت محركات البحث مجددا لنشرها صورها الجريئة من جديد.
وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على بسنت محمد بعد نشرها الصور عبر حسابها الشخصي الذي دشنته بعد إخلاء سبيلها، ومشاركة متابعيها تفاصيل امتحاناتها، ومع قرار سجن كل من مودة الأدهم وحنين حسام.
يذكر أن بسنت محمد ذاع صيتها العام الماضي بعد تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ ضدها بتهمة إثارة الغرائز، وجرى القبض عليها بالفعل قبل أن يخلى سبيلها.
وأثارت الجدل بشكل كبير قبل القبض عليها، لتداول مقطع خادش زعم البعض أنه لها، وهي تقوم ببعض الإيحاءات الخادشة، وتستعرض فيه مفاتن جسدها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر.. مطالب بالقبض على فتاة جديدة على غرار حنين حسام ومودة الأدهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.